Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Ermeni güçler Beylegan ve Ağcabedi'yi hedef aldı.

Ağcabedi'ye yönelik saldırıda sivillerden yaralananların olduğu kaydedildi.

Ermenistan ordusu bugün ayrıca, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki bir alışveriş merkezini bombalamıştı.