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Ermeni ordusu sivil yerleşim bölgelerini hedef alıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Beylegan ve Ağcabedi bölgelerine saldırı düzenlediği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Ermeni güçler Beylegan ve Ağcabedi'yi hedef aldı.
Ağcabedi'ye yönelik saldırıda sivillerden yaralananların olduğu kaydedildi.
Ermenistan ordusu bugün ayrıca, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki bir alışveriş merkezini bombalamıştı.
Etiketler: azerbaycan ordusu azerbaycan savunma bakanlığı azerbaycan son dakika ermenistan son dakika azerbaycan son durum azerbaycan ermenistan beylegan ağcabediSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 13:05
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