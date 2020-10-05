Ermeni Ordusu füze ve roketle saldırdığı Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'ye bugün tekrar saldırdı. Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı duyurdu. Hacıyev, "Ermeni silahlı kuvvetleri Gence, Barda, Beylagan ve Azerbaycan'ın diğer bazı şehirlerinde yoğun nüfuslu sivil bölgelere füzeler ve roketlerle saldırıyor. Barbarlık ve vandalizm. Ermenistan'ın siyasi-askeri liderliğinin zayıflık ve paniğinin işareti" paylaşımını yaptı.

Ermenistan, Gence’deki yerleşim yerlerine bir kez daha saldırdı. Ermeni ordusunun füzeyle vurduğu alışveriş merkezini @trthaber görüntüledi.https://t.co/5UOwgpTVpB pic.twitter.com/kMQ0PYK7kZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 5, 2020

Alışveriş merkezi bombalandı

Daha sonra saldırının gerçekleştiği noktanın görüntülerini paylaşan Hacıyev, "Ermeni silahlı kuvvetleri Gence'nin alışveriş merkezini bombaladı. Alışveriş merkezinin askeri önemi nasıl olabilir? Bu ayrım gözetmeyen füze saldırısı, yalnızca siviller arasında kitlesel kayıplara neden olmak amacıyla yapıldı. Azerbaycanlı silahlı sivillere karşı devlet terörü sürüyor" ifadelerini kullındı.

Ermenistan ordusu dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. Saldırılarda bugüne kadar 24 sivil hayatını kaybetti, 121 kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardığını duyurdu.

Ermenistan'ın Gence'ye dünkü saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti, 32 sivil yaralandı.