Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement, düzenlediği basın toplantısında, başkent için alınan yeni kararları açıkladı.

Buna göre Paris ve çevresinde yarından itibaren bar ve havuzlar kapatılacak. Restoranlar tedbirler artırılarak hizmet vermeye devam edebilecek.

Başkent ve çevresinde kamuya açık alanlarda 10'dan fazla kişi bir araya gelemeyecek.

Alışveriş merkezlerinde her müşteri için 4 metrekare alan ayrılması gerekirken, spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 230'a, toplam vaka sayısı ise 619 bin 190'a yükseldi.

Fransa'da 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.