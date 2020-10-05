Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, COVID-19 vakalarını raporlama sistemlerine aktaran veri yükleme sürecinde teknik bir sorunun oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, hafta sonu yapılan çalışmalarda 25 Eylül-2 Ekim'de 15 bin 841 vakanın günlük COVID-19 verilerine eklenmediğinin tespit edildiği ve tüm vakalara kendi kendilerini izole etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Test ve İzleme Sistemi Tıp Danışmanı Susan Hopkins, açıklanan yeni sayılarla, ülkedeki toplam vaka sayısının daha önce bildirilenlerden daha yüksek olduğunu aktardı.

Hopkins, bu vakaların 3 Ekim'de temaslı izleme sistemine aktarıldığını ve bunların etkin bir şekilde temas takibi değerlendirmesinin yapıldığını belirtti.

Ülkede dün 22 bin 961 COVID-19 vakasının tespit edildiği ve bu sayının daha önce yaşanan bir teknik sorun yüzünden bildirilmeyen vakaların eklenmesi nedeniyle yüksek olduğu duyurulmuştu.

Eksik vakaların dahil edilmesiyle, ülkede toplam vaka sayısı 502 bin 978'e yükseldi.