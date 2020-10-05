Konuya ilişkin açıklamayı İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari devlet televizyonundan yaptı.

Lari, ülkede son bir günde 3 bin 902 yeni vaka kaydedildiğini, böylelikle toplam vaka sayısının 475 bin 674'e çıktığını ifade etti.

Bakanlık sözcüsü, son 24 saatte 235 koronavirüs hastasının yaşamını yitirdiğini, bunun da 28 Temmuz'da kaydedilen en yüksek rakamla aynı olduğunu belirtti.

Toplam can kaybının 27 bin 192'ye çıktığı ülkede şimdiye kadar 4 milyon 151 bin 445 kişiye test yapıldı.