Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
[Fotoğraf: Reuters]
Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsünün keşfine sağladıkları katkı nedeniyle Harvey Alter, Michael Houghton ve Charles Rice'a verildi.
Nobel Komitesi, tıp alanında ödül alan isimleri açıkladı.
Harvey Alter, Michael Houghton ve Charles Rice, Hepatit C virüsünün keşfine yönelik çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020
The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS
Etiketler: son dakika nobel ödülleri 2020 nobel nobel tıp ödülü Harvey Alter Michael Houghton Charles RiceSon Güncelleme: 5 Ekim 2020 Pazartesi 09:59
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