Çin’in kuzeyinde Rusya sınırına yakın iki eyalette bir süredir koronavirüs vakaları artış gösterdi.

Önlemler sıkılaştırılırken virüsün gen haritası da çıkarıldı.

Bölgede tespit edilen virüsün genetik özelliğinin Wuhan’daki ile aynı olmadığı öne sürüldü. Bu durum, virüsün mutasyona uğradığı değerlendirmesini de beraberinde getirdi.

Farklı semptomlar gösteriyor

Yeni vakalarda klinik semptomlarda da farklılıklar tespit edildi.

Wuhan’daki vakalarda virüs akciğerle beraber kalp ve bağırsakları da etkiliyor.

Yeni vakalarda sadece akciğeri tehdit ediyor.

Yeni vakalarda yüksek ateş yerine boğaz ağrısı ve yorgunluk semptomları öne çıkıyor

Yeni vakaların merkezindeki Shulan kentine yurtdışından gelenler için sıkı tedbirler alındı.

Başta Rusya’dan dönenler olmak üzere şehre gelenlerin tüm seyahat ve sağlık bilgileri kayıt altına alınacak.

Rusya’dan dönen herkese ücretsiz test yapılacak