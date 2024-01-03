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Dünya
AA 03.01.2024 09:38

Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir subayının öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir İsrail askeri öldürüldü
[Fotograf: AA]

İsrail ordu radyosunun X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrailli subay Miron Moshe Gersh'in Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü kaydedildi.

Gersh'in, Petach Tikva bölgesinden olduğu aktarılan açıklamada olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, Gersh, ordunun savaş mühendislik biriminde "Yahalom" adlı özel harekat birliğinde görev yapmaktaydı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

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