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Dünya
AA 03.01.2024 09:32

CENTCOM: Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'e 2 gemisavar füze attı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 2 gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu.

CENTCOM: Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'e 2 gemisavar füze attı
[Fotograf: AP]

CENTCOM'un X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Husiler, Yemen'de kontrolleri altındaki bölgeden Kızıldeniz'e 2 gemisavar füze fırlattı.

Bölgedeki ticari gemilerin füzelerin etkilerine dair bildirimde bulunduğu aktarılan açıklamaya göre, söz konusu gemilerde herhangi bir hasar oluşmadı.

Açıklamada, "Bu yasa dışı eylemler, onlarca masum denizcinin hayatını tehlikeye atmaktadır ve uluslararası ticaretin serbest akışını kesintiye uğratmayı sürdürmektedir. Bu, 19 Kasım'dan bu yana Kızıldeniz'in güneyindeki ticari gemilere yönelik 24. saldırıdır." ifadelerine yer verildi.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, 6 Aralık'ta Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

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