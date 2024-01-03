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Dünya
Thisismoney 03.01.2024 08:16

Tesla artık dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi değil

Elon Musk tarafından yönetilen ABD'li Tesla, 2023'ün son üç ayında bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 484 bin 507 adet rekor otomobil teslim etti. Ancak Çinli rakip BYD, yalnızca Aralık ayında yüzde 70'in üzerinde bir artışla 526 bin 409 adet araç sattı.

Tesla artık dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi değil

BYD'nin öne geçmesi, Çin'in elektrikli araç (EV) süper gücü olarak ortaya çıkışının altını çiziyor.

Hargreaves Lansdown'un para ve piyasalar sorumlusu Susannah Streeter, üstünlük mücadelesinin 'elektrikli araç  pazarının ne kadar rekabetçi hale geldiğinin yeni kanıtı' olduğunu söyledi ve 'Çin'in sektördeki artan nüfuzuna' dikkat çekti. 

Streeter, "BYD, adını hiç duymadığımız büyük bir marka olduğunu iddia ediyordu, ancak Çin'de bilinen bir marka ve dünya çapında elektrikli araç satışları artarken izlenmesi gereken bir marka" dedi.

Tesla, 2023 yılı boyunca 1,8 milyon araba sattı; bu, 2022'ye göre yüzde 38 artış demek. Ancak Musk'ın 2 milyonluk hedefinin altında kaldı.

BYD geçen yıl plug-in hibritler de dahil olmak üzere toplam 3 milyon otomobil satarak şirketin kendisini 'yeni enerji araçları' alanında 'dünya şampiyonu' olarak tanımladı.

Tesla, 790 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli otomobil üreticisi olmaya devam ediyor. 

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