Gazzelilerin çürüyen yaraları, sirke ve klor ile tedavi ediliyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nei saldırıları devam ederken, artan enfeksiyon sayısı nedeniyle sağlık tesislerinde dezenfektan tükenmiş durumda.

Gazze Şeridi'nde haftalardır tıbbi yardım alamayan, yaralarını tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayan yaralılar hastaneleri dolduruyor. Yardım çığlıkları koridorlarda yankılanıyor.

Gazze'deki çoğu hastanede sterilizasyon için herhangi bir yara dezenfektanı bulunmuyor.

Doktorlar sirkeyi biraz suyla karıştırıp yaraları sterilize etmek ve mikroplardan temizlemek için solüsyon hazırlıyorlar.

Çürüyen yaralar

İsrail'in attığı füzelerin yaraladığı Gazzeli siviller malzeme eksikliğinden kıyafet parçalarıyla yaralarını sarıyor. Yetersiz bakım nedeniyle yaralarında kurtçuklar çıkmaya başlıyor.

Hastaların çoğunun yarası bu şekilde. Herhangi bir komplikasyon olmadan hızla iyileşmesi için tıbbi muayene, sürekli yenileme ve düzenli antibiyotik tedavisi gerekiyor. Ancak tüm bunlar Gazze'de bir lüks sayılıyor.

Hastaneleri kapatmak daha iyi

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde tıbbi malzeme, ilaç ve sağlık malzemesi sıkıntısı çekiliyor.

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al Kaila, Gazze'deki sağlık kurumlarını kapatmanın, çalışmaya devam etmekten daha iyi olduğunu öne sürmüştü.

Doktorların hastaların yaralarını takip edememesi, yaralarının tedavisi zor bir hale gelerek enfeksiyon kapmasına neden oluyor. Bu durum, yaraların içindeki zararlı kurtçukların büyümesine uygun ortam yaratarak sağlık durumunu kötüleştiriyor.

Daha da kötüleşen durumlarda ise uzuv kesilmek durumunda kalıyor.

"Hastanedeki herkes acımı hissedene kadar çığlık attım"

Klor ile karıştırılmış sudan oluşan bir solüsyon hazırlayan hemşireler, bunu yaralıların yaralarını sterilize etmek için kullanıyor.

Kolundaki yaranın bulunduğu bölgeyi su ve klor solüsyonu ile temizleten bir hasta, "Yeterli sayıda doktor ve dezenfeksiyon solüsyonu yok. Yaralandığımdan bu yana iki kez yaramı temizletebildim. En sonunda yaramın çürüdüğünü, içinden kurtçukların çıktığını fark eden doktor, yarayı klor solüsyonuyla temizlemek zorunda kaldı. Acı vericiydi. Hastanedeki herkes acımı hissedene kadar çığlık attım" dedi.

Dezenfektan olarak sabun

Sağlık çalışanı Ahmed Halid, bir çocuğun vücudundaki çizikleri temizlemek için sabun ve su kullandı.

Çocuk, "Ayaklarımın durumu fena değildi. Tedavi edilebilir durumdaydı, ancak dezenfeksiyon ve sterilizasyon solüsyonlarının olmayışı nedeniyle durumu kötüleşti" ifadelerini kullandı.

Zorlu çalışma koşulları, ilaç ve tıbbi malzeme kıtlığı, doktorları görevlerine devam etmek için ilkel yöntemleri izlemeye, bulabildikleri her şeyi kullanmaya zorladı.

Doktor sıkıntısı ve zor seçimler

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Mithat Abbas, "Gazze ve kuzeydeki hastanelerde yaralananların çoğu ciddi yaraları dolayısıyla enfeksiyon kaptı. Ekipman, ilaç ve dezenfektan eksikliği nedeniyle bazı yaralar kurtlanıyor. Yaralıların yaşadığı acı yoğun. Bazılarının yaraları çürümüştü. Gerekli tıbbi malzemelerin tükenmesi nedeniyle doktorların yaraları anestezi olmadan temizlemek zorunda kalması, acılarını artırıyor. Yaralıların çığlıkları hastaneleri inletiyor. Bir salgında gibiyiz. Hastanın hissettiği acıyı dindirebilmek üzere sık sık ısırması için ağızlarına steril bandajlar veriyoruz. Bu gibi durumlar, sağlık personelini derinden yaralıyor" diye konuştu.

Abbas, yaraları temizleme işlemine giren bir hastanın çığlıklarından daha kötü olanın ise, temizlik operasyonlarını izleyen ve sıralarını bekleyen yaralıların korku dolu yüzleri olduğunu söyledi.

Bandaj eksikliği dolayısıyla doktorların enfeksiyona neden olabilecek büyük yaraların etrafına giysi sarmak zorunda kaldığını söyleyen Abbas, ortopedik implant sıkıntısının ise sağlık çalışanlarını hastaların kemiklerine uymayan vidalar kullanmaya zorlayarak ciddi bakteriyel enfeksiyonlara neden olduğunu belirtti.