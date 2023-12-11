Almanya’da ekonomik sıkıntı hanelere yansıyor

Darmstadt Teknik Üniversitesi’nin yapmış olduğu araştırmaya göre, şehirde yaşayan vatandaşların yüzde 75’i kırsala taşınmayı düşünüyor.

Geçtiğimiz on yılda şehirlerin iç kesimlerinde kiralar ciddi artış göstererek konut maliyetlerinin hane geliri içindeki payını keskin bir şekilde artırdı. Vatandaşların yüzde 25'i net hane gelirinin yüzde 40'ından fazlasını konuta harcıyor.

Araştırmada, kırsal bölgelere taşınmak isteyenler bürokratik engellerden dolayı taşınmayı ertelediklerini belirtti. Vatandaşlar, siyasilerden taşınma işlemlerinin hızlandırılmasını talep ediyor.

Bir milyondan fazla çocuk yoksul

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) son raporuna göre, Almanya'da çocuk yoksulluk rakamları da tırmanışta.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2022 yılında Almanya’da yaklaşık 2,2 milyon 18 yaşın altındaki çocuk ve genç yoksulluk riski altında yaşıyor. Bunların bir milyondan fazlası sürekli olarak yoksulluk içinde yaşıyor.

Araştırmaya göre, OECD ve AB ülkelerinde her 5 çocuktan 1'i yoksulluk içinde yaşıyor. AB'de yaklaşık 6 milyon çocuğun bu durumdan etkilendiği belirtiliyor.

UNICEF, politikacıları çocuklara ve gençlere daha etkili ve sürdürülebilir yatırım yapmaya çağırdı.

Haber: Ramazan Aktaş