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Dünya
İHA 11.12.2023 16:04

Müslümanlar şiddetli yağış altında Kabe'de ibadet ettiler

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar cadde ve sokakların sular altında kalmasına neden oldu. Müslümanlar, şiddetli yağışlara rağmen Kabe’de ibadetlerini yerine getirmeye devam etti.

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açtı.

Cadde ve sokakların sular altında kaldığı kentte trafik durma noktasına geldi.

Kabe'nin yer aldığı Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman olumsuz hava koşullarına rağmen ibadetlerine devam etti.

Mekke Kriz ve Afet Yönetim Merkezi, bölge halkına ve turistlere dikkatli olmaları, sel bölgelerine gitmemeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi, yağışlar nedeniyle riskli bölgelerde sarı alarma geçti.

Meteoroloji uzmanlarına göre yağış ve fırtınanın Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.

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