İsrail, 5 Ağustos'ta saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlattı. İsrail'in bu saldırısı üzerine Gazze'den de İsrail yönüne bir dizi roket atıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 3 gün boyunca düzenlediği saldırılarda, aralarında 14 çocuk ve 4 kadının bulunduğu 44 kişi hayatını kaybetti; İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi ile İsrail arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkes dün yerel saatle 23.30 itibarıyla yürürlüğe girdi.

İsrail'in saldırıları sadece can kayıpları ve yaralılarla sınırlı kalmadı, binalar ve yerleşim birimleri de bu saldırılarda tahrip edildi.

Hükümete bağlı Enformasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 gün devam eden İsrail saldırılarında yaklaşık 1500 yapı zarar gördü. Bunlardan 16'sı tamamen yıkıldı, 71'i kullanılamaz hale geldi, 1400 yapı da kısmen hasar aldı.

Son üç gündür neredeyse bomboş olan Gazze sokaklarında, bu sabah saatlerinde araç ve yaya trafiği hareketlendi. Saldırılarda evleri ya da iş yerleri yıkılan, zarar gören Gazzeliler, yeniden imar hazırlıkları için hasar tespiti çalışmalarına başladı.

Özel, kamu kurumları ve bankalar ile esnaf, kepenklerini yeniden açtı. Bazı eğitim kurumları ise idari işlemlerin yeniden başladığını duyurdu.

Sınır kapılarının açılması

Bu sabah itibarıyla İsrail, Gazze Şeridi'ni İsrail'e bağlayan geçişleri kısmen yeniden açtığını bildirdi.

İsrail hükümetinin Filistin topraklarındaki operasyonlarının koordinatörü Gassan Alyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Pazartesi sabahından itibaren İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki geçişlerin insani durumlar için açılacağını bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Alyan, bölgede güvenlik sükuneti korunduğu sürece, durum değerlendirmesine göre geçişlerin açılması ve normal çalışmaya dönüşün daha sonra mümkün olacağını vurguladı.

İsrail makamları, İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Bessam es-Saadi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınmasının ardından 2 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim ile Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı "güvenlik gerekçesiyle" kapatmıştı.

Elektrik santralinin yeniden çalışması

Gazze'deki Enerji Kurumu 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'i kapatması nedeniyle elektrik santrali için gereken yakıtın tedarik edilemediğini ve santralin tamamen durmasına neden olduğunu söylemişti.

Sınır kapılarının açılmasıyla birlikte akaryakıt kamyonları bölgeye girmeye başladı. Bu da elektriğin önceki sisteme göre (8 saat elektrik verilmesi 8 saat kesilmesi) yeniden kullanılabileceği beklentisini oluşturdu.

Yaralar sarılmaya çalışılıyor

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Suheyr Zekkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, Gazze sakinlerine ve ailelerine yaralarını sarma, hayatlarını yeniden inşa etme ve normal bir hayata dönme fırsatı vereceğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlediği yaklaşık 250 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları hatırlatan Zekkut, şunları kaydetti:

"Üç günden önce de Gazze'de hayat abluka ve saldırı nedeniyle hiç de normal değildi. Gazze halkı birçok savaş yaşadı. Sonuncusu mayıs savaşı ve henüz unutulmadı. Geçtiğimiz günlerde de Filistinliler yine acı olaylar yaşadı ve bunun bedelini hep siviller ödüyor."

Şu anda önceliğin başta hastanelerin işletilmesi için gerekli enerji ve su olmak üzere temel hizmet sağlayıcılara verilmesi ve bu birimlerin hizmet vermeye geri dönmelerinin sağlanması gerektiğine işaret eden Zekkut, Kızılhaç'ın bu programları desteklediğini dile getirdi.

ICRC Sözcüsü, Eş-Şifa Sağlık Kompleksine gerçekleştirilen ziyaretin ardından Komitenin saldırılarda ağır yaralanan 50 kişi için tıbbi malzeme bağışı yaptığını sözlerine ekledi.

İsrail, iki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana hava, kara ve denizden abluka altında tutuyor.