Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan’da tapınakta izdiham: En az 3 ölü
[Fotograf: İHA]
Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki bir Hindu tapınağında yaşanan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.
İbadet etmek isteyen Hindular, Rajasthan eyaletinin Sikar bölgesindeki Lord Krishna tapınağında bir araya geldi.
The National News’ün haberine göre, emniyet yetkilileri, tapınağın giriş kısmında uzun kuyruklar oluştuğunu ve kapıların açılmasıyla izdiham yaşandığını söyledi.
En az 3 kadının hayatını kaybettiği izdihamda, birçok kişi ağır yaralandı.
Başbakan Narendra Modi, izdihamda ölenler için taziyelerini iletti.
Etiketler: Hindistan
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