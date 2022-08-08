İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi, 3 gün süren saldırıların ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.



Ateşkes, insani durumun kötüleştiği kentte pazar gecesi yürürlüğe girdi. Hastaneler, tıbbi malzemelerin Gazze'ye girişini bekliyor. Türk Kızılay, Gazze'deki hastanelere akaryakıt desteği vermek için çalışmalarını hızlandırdı.

Mevcut aşevinin kapasitesini de artırdı. 30 yakıt tankeri, sabah saatlerinden itibaren Gazze'ye girmeye başladı.Gazze'de bin 675 bina ise kısmen zarar gördü, 18 bina yıkıldı. 71 bina da kullanılamayacak durumda.

İsrail'in ablukada tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik 3 gündür süren saldırıları sona erdi. Ateşkesin sağlanması konusunda İsrail ile İslami Cihad Hareketi anlaştı. Ateşkes sonrası bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Kubilay Çakır aktardı. pic.twitter.com/eopbaIToz9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2022

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, uluslararası topluma çifte standardı durdurma çağrısı yaptı. "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini'nin kınamaktan daha fazlasını yapmasını istiyoruz" dedi.



İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahhale ise "İsrail anlaşmaya uymazsa ateşkesi geçersiz sayacağız ve yeniden savaşacağız" diye konuştu.

İsrail, ateşkese dakikalar kala bir kez daha Gazze'yi vurdu. Saldırıda kentin güneyindeki askeri bölge, 15'in üzerinde füze ile hedef alındı. İsrail askerleri, Filistinli iki tutuklunun evlerini yıkmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine de baskın yaptı, Filistinlilere ait iki evi yıktı.



Baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında gerginlik çıktı. İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz kullandığı olayda onlarca Filistinli atılan gazdan etkilendi.