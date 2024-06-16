Gazzeliler enkaz üzerinde kurbanlarını kesti

Filistinli Abdullah Ebu Dekka, savaşa ve evlerinin yıkılmasına rağmen kurban alıp İsrail'in yıktığı evlerinin önünde kestiğini söyledi.

Ebu Dekkka, İsrail ablukası ve kurbanlık girişlerinin engellenmesi nedeniyle bu yıl Gazze Şeridi'nde kurban fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve kendisinin kestiği kurbanın fiyatının 4 bin şekele (yaklaşık 1070 dolar) ulaştığını ifade etti.

"Gazze halkının azametli olduğunu, İsrail'in saldırılarında sahip oldukları her şeyi feda ettiklerini, evlerinin yıkıldığını, çocuklarının öldürüldüğünü, ama yaşamaya devam ettiklerini" dile getiren Ebu Dekka, İsrail'in yıktığı evlerini yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Gazzeli Esma Ebu Dekka da "(savaştan önce) Koyun yetiştirme projem vardı ama savaşta evim bombalandı ve proje yarım kaldı, elimde sadece bir koyun kaldı ve onu da bu bayramda kurban etmeye karar verdim." diye konuştu.

Gazze'de yüz binlerce Filistinli, bayram namazını İsrail saldırılarında yıkılan camilerin ve evlerin enkazı üzerinde kıldı.

Gazze Şeridi'nde 9 aydır devam eden savaşa ve acılara rağmen tekbir sesleri arasında bayram namazını kılan Filistinliler, namaz sonrasında birbirleriyle bayramlaştı.

İsrail'in Gazze'deki katliamları

Ebu Dekka, acılara, yaralara ve katliamlara rağmen Gazze'nin bayramı kutladığını dünyaya kanıtlamak istediklerini söyledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 254 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 41 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 102 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 337'ye, yaralı sayısının 85 bin 299'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​ nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas şehrinin güneyinde yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 3 kardeşi gözaltına aldı.

Bölgeden zaman zaman silah sesleri duyulduğu belirtildi.