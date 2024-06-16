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Dünya
AA 16.06.2024 15:51

Rusya: Zaporijya bölgesinde Zagornoye yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Zagornoye yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Rusya: Zaporijya bölgesinde Zagornoye yerleşim birimini ele geçirdik
[Fotograf: AFP]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında çatışmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubuna bağlı birlikler, Zaporijya bölgesinin Zagornoye yerleşim birimini kurtardı ve avantajlı pozisyonlar elde etti." denildi.

Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracının (İHA) Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 613 uçak, 276 helikopter, 25 bin 855 İHA, 529 hava savunma füze sistemi, 16 bin 352 tank ve zırhlı araç, 1341 çok namlulu roketatar, 10 bin 547 obüs ve havan topu ile 22 bin 613 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, mayıs ayında Ukrayna'da 28 yerleşim biriminin Rus askeri güçlerince ele geçirildiğini aktararak, "Bu yıl toplam 880 kilometrekare Rus ordusunun kontrolüne geçti." dedi.

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