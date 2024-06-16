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Dünya
AA 16.06.2024 16:00

Yüz binlerce Gazzeli, bayram namazını yıkılan camilerin enkazı üzerinde kıldı

Gazze'de yüz binlerce Filistinli, bayram namazını İsrail saldırılarında yıkılan camilerin ve evlerin enkazı üzerinde kıldı.

Yüz binlerce Gazzeli, bayram namazını yıkılan camilerin enkazı üzerinde kıldı
[Fotograf: AA]

Gazze Şeridi'nde 9 aydır devam eden savaşa ve acılara rağmen tekbir sesleri arasında bayram namazını kılan Filistinliler, namaz sonrasında birbirleriyle bayramlaştı.

70 yaşındaki Filistinli Nizam en-Neccar, her yıl Kurban Bayramı'nda namazı açık alanlarda kılmayı ve kurbanları da yine açık alanlarda kesmeyi gelenek haline getirdiklerini ancak bu yıl savaş nedeniyle bu geleneği yerine getiremediklerini söyledi.

Bu yıl, devam eden savaş, Gazze'ye kurbanlık girişinin engellenmesi ve abluka nedeniyle sadece çok az sayıda kişinin kurban kesebildiğini aktaran Neccar, Gazze'de durumun çok kötü olduğunu, İsrail'in evlerini yıktığı için insanların çadırlarda yaşadığını ifade etti.

Neccar Gazze halkının zillet içinde değil onurlu bir hayat yaşamak istediğini, zaferin elde edileceğini ve sıkıntıların sona ereceğini belirtti.

Filistinli Zarife Aşur da evlerinin İsrail tarafından yıkıldığını ve bayram namazını evlerinin önünde kıldıklarını ifade etti.

Katliam ve yıkımdan dolayı Gazze'de bayram olmadığını söyleyen Aşur, "Dünyaya, acı ve yaralara rağmen galip geleceğimizi söylüyoruz." diye konuştu.

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Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması
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