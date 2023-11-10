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Dünya
TRT Haber 10.11.2023 03:04

Gazzeli doktor: Biz öldükten sonra mı yardımları bize ulaştıracaklar?

Gazze Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, "Hastaneye giderken de hastanedeyken de vuruluyorsunuz. Gerçekten siviller füzelerden, saldırılardan ölmezse, açlıktan, salgından ve susuzluktan ölecekler. Refah Sınır Kapısı’nda yardımlar birikti ama içeri almıyorlar. Biz öldükten sonra mı yardımları bize ulaştıracaklar?" dedi.

Gazzeli doktor: Biz öldükten sonra mı yardımları bize ulaştıracaklar?

İsrail saldırılarına hedef gözetmeksizin devam ediyor. Çocuk hastanesi dün iki kez vuruldu.

Gazze’deki Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, TRT Haber canlı yayınında bölgedeki ve hastanelerdeki son durumu anlattı.

Saatlerce yürüyüp bir şişe suyu ancak bulabildiklerini söyleyen Malhis, "Un kesinlikle bulamıyoruz. Hastaneye giderken de hastanedeyken de vuruluyorsunuz. Gerçekten millet füzelerden, saldırılardan ölmezse, açlıktan, salgından ve susuzluktan ölecekler. Herkes bakımsız. Feci bir şekilde bombardıman altındayız. Çok tehlike altındayız. Bir saniye bile ara vermeden, gece gündüz saldırıdayız" dedi.

"İnsanlar ilaçsızlıktan ölecek"

Endonezya Hastanesi'nin çok fazla saldırıya uğradığını ve bugün hizmet verememeye başlağını belirten Mahlis, şöyle konuştu:

"Çocuk hastanesi 2 kez vuruldu. Dünya susuyor. Refah Sınır Kapısı’nda çok fazla yardımlar birikti. Biz öldükten sonra mı yardımları bize ulaştıracaklar? Bebekler, yoğun bakımdaki insanlar, ilaçsızlıktan, yakıtsızlıktan ölecek. Bir sürü çocuk aşısını olamadı. Çünkü sağlık ocakları yok. Hatta buzdolabı olmadığı için aşıları saklayamıyoruz, bu aşılar da çocuklara yapılmaz."

 


 

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