  • 17 EKIM 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 5.707
    EURO 6.606
  • BIST 99468.73
    ALTIN 223.859
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gazze'den İsrail'e roket atıldığı iddiası

Gazze'den İsrail'e roket atıldığı iddiası

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Beer Şeva kentine roket atıldığı iddiasında bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gazzeden İsraile roket atıldığı iddiası

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sabaha karşı saat 04.00'te Gazze Şeridi'nden fırlatılan bir roket nedeniyle Biru's Sebi kentindeki İsrailliler sığınaklara girdi." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, "İsrailli sivilleri koruyacağız." mesajı paylaşıldı.

İsrail televizyonu 14. Kanal'da olaya ilişkin yayımlanan haberde ise roketin bir evin avlusuna düştüğü ve büyük hasara yol açtığı belirtildi. Haberde, çevrede büyük panik sonucu birkaç kişinin yaralandığı da aktarıldı.

Gazzeli yetkililer olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: AA 

Etiketler: roket, israil, gazze
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER