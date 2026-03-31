Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in yakıt kısıtlaması nedeniyle acil çağrılara yanıt verilemiyor

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, arama-kurtarma ve insani yardım çalışmalarında gereken akaryakıt konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığı belirtildi.

İsrail'in "yakıtı damla damla verme" politikasının yol açtığı akıt yetersizliği nedeniyle acil müdahale çağrılarına yanıt verilemediği ve çöken altyapı servislerinin insani dramı her geçen gün daha da artırdığı vurgulandı.

Aylık yaklaşık 17 ton yakıta ihtiyaç var

Sivil Savunma ekiplerinin bölgede faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmesi için aylık yaklaşık 17 ton yakıta ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası kuruluşlara "ekiplerin insani görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli yakıtın girişine izin verilmesi konusunda İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.