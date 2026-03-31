Dünya
AA 31.03.2026 12:55

Gazze hastanelerindeki jeneratörler için acil bakım ve yakıt uyarısı

Gazze Şeridi'nde hastanelerde kullanılan elektrik jeneratörlerini çalışır durumda tutmaya yönelik teknik çalışmaların artık yeterli olmayabileceği bildirildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, jeneratörlerin rekor düzeyde çalışma oranlarına ulaştığı ve hastanelerdeki hayati bölümlere elektrik sağlanabilmesi için acil bakım çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Gazze’de hastanelerdeki jeneratörlerin kapasitelerinin çok üstünde çalışma seviyelerine ulaştığı ve yağ ile yedek parça sağlanmaması halinde kritik bölümlere elektrik verilmesinin riske girebileceği belirtilen açıklamada, teknik çalışmalarla devam etmenin yeterli olmadığı ve jeneratörlerin çalışma süreçlerinin kritik aşamaya geldiği uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ilgili taraflara jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yağ ve yedek parçaların temin edilmesi çağrısında bulunuldu.

Sağlık Bakanlığı daha önceki açıklamasında da, hastanelerdeki jeneratörlerin eksikliklerinin giderilememesi nedeniyle hizmetlerin durma noktasına geldiğini, sağlık sektöründe zaten vahim olan durumun daha karmaşık bir hal aldığını duyurmuştu. 

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
SON HABERLER
13:29
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in yakıt kısıtlaması nedeniyle acil çağrılara yanıt verilemiyor
13:26
İmamoğlu davasında savcı mütalaasını açıkladı
13:22
Rusya gübre üretiminde kullanılan kükürte yönelik ihracat yasağını uzattı
13:10
Bahçeli: Orta Doğu'da bir rejim değişecekse o İsrail olmalıdır
13:04
Soykırımcı İsrail: Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacağız
12:39
İstiklal Caddesi'nde tarihi rekor: 107 milyon ziyaretçi
Van'ın kırsal mahallelerinde baharda da karla mücadele sürüyor
Van'ın kırsal mahallelerinde baharda da karla mücadele sürüyor
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
Fergani'nin beşinci uydusu uzayda
