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Dünya
AA 13.11.2024 14:11

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 22 gündür bölgenin kuzeyinde çalışamıyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle 22 gündür Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hiçbir çalışma yürütemediğini duyurdu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 22 gündür bölgenin kuzeyinde çalışamıyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma çalışmalarının aksaması nedeniyle binlerce Filistinlinin tıbbi ve insani destekten mahrum kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tüm bölgelerde 22 gündür sivil savunma ekipleri devre dışı kaldı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda sivil savunma ekiplerini de hedef aldığı, ekiplerin askerler tarafından bölgeden kovulduğu veya alıkonulduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası yardım kuruluşlarına "Gazze'nin kuzeyindeki binlerce Filistinliye acil yardım eli uzatılması" çağrısında bulunuldu.

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştırırken bu bölgelere yardım girişini engelleyerek bombaların yanı sıra açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla yaptığı soykırımı daha da şiddetlendiriyor.

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