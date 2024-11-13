Duman 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2024 13:33

Lübnan'da son 50 günde öldürülen çocuk sayısı, geçen yılki ölümlerin yüzde 80'ini aştı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan'da son 50 günde öldürülen çocuk sayısının, geçen yılki ölümlerin yüzde 80'ini aştığını bildirdi.

Lübnan'da son 50 günde öldürülen çocuk sayısı, geçen yılki ölümlerin yüzde 80'ini aştı

Elder, Lübnan'daki çocuk ölümlerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Lübnan'daki çocukların bu savaşın en ölümcül evresini yaşadığını belirten Elder, "Lübnan'da son 50 günde öldürülen çocuk sayısı, geçen yılki ölümlerin yüzde 80'ini aştı." ifadelerini kullandı.

Elder, çocuklar için daha kötüsünün yaşanacağına dair net uyarıların olduğuna işaret ederek, "Etkisi olanlar ateşkesi zorlamak için mümkün olan tüm adımları atmalı." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 287 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 203’ü çocuk ve 644’ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 287 kişi öldü, 14 bin 222 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Lübnan UNICEF İsrail
Sıradaki Haber
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa'yı ada devletlerinde çevreyi kirletmekle suçladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:12
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 22 gündür bölgenin kuzeyinde çalışamıyor
14:01
Erdoğan: Ülkemizin güvenliği için sınır ötesi operasyonlar gündemimizde
14:00
Bakan Kurum, İklim Yol Haritasını açıkladı
13:53
İndirimli seyahatten 745 binden fazla emekli yararlandı
13:50
İngiliz milletvekili, FIFA VE UEFA'yı İsrail'e "çifte standart" uygulamakla eleştirdi
13:41
Muşlu aileler evlat nöbetini sürdürdü
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
Van'daki antik kent kalıntısında drenaj kanalları ve kitabeler ortaya çıkarıldı
FOTO FOKUS
Kazaya neden olan sürücü olay yerinden böyle kaçtı
Kazaya neden olan sürücü olay yerinden böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ