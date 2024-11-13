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Dünya
AA 13.11.2024 13:09

Alman aydınlardan hükümete "Filistinlilerin yok edilmesini desteklemeyi bırakın" çağrısı

Almanya'da çok sayıda bilim insanı ve entelektüel, Alman hükümetine "Filistinlilerin yok edilmesini desteklemeyi bırakması" yönünde çağrıda bulundu.

Alman aydınlardan hükümete "Filistinlilerin yok edilmesini desteklemeyi bırakın" çağrısı

Aydınların hükümete gönderdiği mektupta, Almanya'dan, Filistinlileri hedef alan İsrail'in suçlarına ortak olmaması ve desteğin kesilmesi istendi.

Mektupta, Alman hükümetinin İsrail politikasını değiştirmesi talep edilirken "Alman hükümeti, 1 yılı aşkın süredir İsrail'e siyasi, mali, askeri ve hukuki destek sağlayarak Filistinlilerin öldürülmesine ve insanlıktan çıkarılmasına aktif olarak katılıyor. Almanya'nın İsrail'in zulmüne suç ortaklığı sona ermelidir." ifadeleri kullanıldı.

27 Ekim'de gönderilen ancak kamuoyuna yeni yansıyan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Alman hükümetinden tereddütsüz bir şekilde adaletin ve uluslararası hukukun yanında durmasını, Filistinlilerin öldürülmesine, sakat bırakılmasına ve yaşamlarının yok edilmesine derhal son vermesi için İsrail'e baskı uygulamasını talep ediyoruz. Almanya'nın devlet kurumlarının, siyasi partilerinin ve politikacılarının İsrail ordusu tarafından işlenen vahşeti büyük ölçüde desteklediğini göz önünde bulundurarak duruşunu ve siyasi faaliyetlerini kapsamlı şekilde yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz."

Mektupta, Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin imzacısı olarak Almanya'nın, bu anlaşmaların yasakladığı vahşet suçlarını işlememe, yardım ve yataklık etmeme konusunda tarihi, etik, hukuki ve siyasi bir yükümlülüğü olduğu vurgulandı.

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