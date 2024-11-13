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Dünya
AA 13.11.2024 13:48

İngiliz milletvekili, FIFA VE UEFA'yı İsrail'e "çifte standart" uygulamakla eleştirdi

İngiltere'de iktidardaki İşçi Partisi milletvekili Zarah Sultana, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından uluslararası spor organizasyonlarından men edilirken, aynı tutumun İsrail'e karşı uygulanmamasını "küresel siyaset ve sporda çifte standart" olarak niteledi.

İngiliz milletvekili, FIFA VE UEFA'yı İsrail'e "çifte standart" uygulamakla eleştirdi

Sultana, X'ten yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin ardından tüm Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) turnuvalarından hızlıca men edildiğini, buna karşın İsrail'e ise herhangi bir yaptırım uygulanmadığını vurguladı.

Milletvekili Sultana, "118 binden fazla Filistinlinin hayatına mal olan 13 aylık soykırımın ardından İsrail böyle bir yaptırımla karşılaşmıyor. Bu da küresel siyaset ve sporda yerleşik ırkçı çifte standardın altını çiziyor" ifadelerini kullandı.

Sporda uluslararası çatı kuruluşları kınama mesajı dahi yayımlamadı

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinin 4'üncü gününde Rus takımları tüm uluslararası turnuvalardan men edilmişti.

Buna karşın, sporda uluslararası çatı kuruluşları, Gazze'de 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana kınama mesajı dahi yayımlamadı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, yaşlı demeden on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, spor organizasyonlarında boy göstermeye devam ediyor.

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