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Dünya
AA 08.05.2025 05:24

Gazze'deki hükümet: Soykırımcı İsrail'in planları hiçbir açıdan kabul edilemez

Gazze'deki hükümet, İsrail'in yardım dağıtım mekanizması bahanesiyle Filistinliler için "Nazi toplama kamplarına benzer zorunlu tecrit kampları kurmayı" planladığı konusunda uyarıda bulundu.

Gazze'deki hükümet: Soykırımcı İsrail'in planları hiçbir açıdan kabul edilemez
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgalini genişletme planları reddedildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukukun tüm kuralları ihlal edilerek, sistematik tecrit planları kapsamında insani yardımların kontrol edilmesi ve dağıtılması üzerinden işgalci İsrail'in Nazi toplama kampları gibi zorunlu tecrit kampları kurma planlarını kesin bir şekilde reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in planlarının "hiçbir açıdan kabul edilemez, insanlık dışı bir örnek" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu planın adalet ve insanlık onuru gibi ilkelerle çeliştiği vurgulandı.

"Filistin halkı, tüm oluşumlarıyla bu suç planlarına karşı koyacaktır." ifadesi kullanılan açıklamada, soykırımcı İsrail planının insani yardımı abluka, aç bırakma ve boyun eğdirme aracı haline getirmeyi amaçladığı belirtildi.

Uluslararası toplum ile insan hakları ve hukuk kuruluşlarına seslenilen açıklamada, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı yürüttüğü kaosa son vermek için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinden tarihi ve insani sorumluluklarını üstlenmeleri, Gazze'deki Filistin halkını kurtarmak için İsrail'in soykırım, aç bırakma ve tecrit etme gibi suçlarının durdurulması istendi.

Gazze'de işgali genişleten plan

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti. Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca soykırımcı İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

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