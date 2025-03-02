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Dünya
AA 02.03.2025 16:18

Gazze'deki hükümet: İsrail'in yardım girişini engelleyip bölgeyi aç bırakması soykırımın devamı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım girişini engellemesinin, aç bırakma yöntemiyle bölgedeki soykırımı sürdüreceği anlamına geldiği uyarısında bulundu.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in yardım girişini engelleyip bölgeyi aç bırakması soykırımın devamı
[Fotograf: AA]

Hükümetin Medya Ofisi, Tel Aviv hükümetinin Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemesinin girişinin durdurulması kararına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım girişini durduracağını duyurmasının, "verdiği sözleri ve ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini yeniden teyit etmesi" anlamına geldiği kaydedildi.

Bu kararın, "Tel Aviv'in suçunu yansıttığı" aktarılan açıklamada, ayrıca bunun Filistin halkına karşı uygulanan soykırımın devamı olacağı vurgulandı.

İşgalci İsrail, Gazze'ye yardım girişlerini durdurdu
İşgalci İsrail, Gazze'ye yardım girişlerini durdurdu

İsrail'in, "uluslararası yasaları umursamadığını ve insan hakları hukukunu hiçe saydığını" bir kez daha teyit ettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla bölgeyi yakıp yıkması nedeniyle tüm üretim ve iş sektörlerinin durduğu bölgede, yardım girişlerinin engellenmesinin, gıda tedarikini yardımlarla sağlayan Filistinliler için "aç bırakma" anlamına geldiği vurgulandı.

Garantör olan arabuluculardan, "anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tüm aşamalarda yerine getirmesi, insani protokolü uygulaması ve Gazze Şeridi'ne barınak ve yardım malzemeleri ile kurtarma ekipmanı ve mekanizmalarının girişi için İsrail'e baskı yapılması" istenen açıklamada, İsrail'e ve onu destekleyenlere baskı yapılması, 2,4 milyondan fazla insanı aç bırakarak, insanlığa karşı işlenen suç, etnik temizlik ve soykırımın durdurulması için kararlı bir uluslararası tavır sergilenmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.

Esir takası ve ateşkes anlaşması

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD’nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmişti.

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