Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.02.2024 15:23

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Refah'a kara saldırısı on binlerce kişinin ölmesine neden olur

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Refah kentine düzenleyeceği saldırıların on binlerce ölü ve yaralıya yol açabilecek küresel bir felaket olacağı uyarısında bulundu.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Refah'a kara saldırısı on binlerce kişinin ölmesine neden olur
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden "İsrail'in Refah kentine kara saldırısı düzenleme" beyanlarına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve kuzeydeki saldırılardan kaçanlarla birlikte ciddi nüfus artışına sahne olan Refah'a düzenlenecek muhtemel kara saldırılarının sorumlusunun İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplum olduğu belirtildi.

İsrail medyasında son zamanlarda yer verilen Refah'a kara saldırısı haberlerine ilişkin, bu saldırıların on binlerce ölü ve yaralıyla sonuçlanacak küresel bir felaket ve katliam tehdidi oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma, İsrail'i, Gazze'de çocuklar ve kadınlar dahil on binlerce sivile karşı yürüttüğü soykırım saldırılarını ve işgal tehditlerini durdurması için yükümlülük altına sokacak bir karar almaya çağırıyoruz."

İsrail'den Refah kentine saldırı sinyalleri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail’in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

Savunma Bakanı Yoav Gallant ise 1 Şubat’ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Filistin yönetimi de İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

ETİKETLER
Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail
Sıradaki Haber
Filistin Kızılayı, Gazzeli kız çocuğu Hind'i kurtarmaya giden ambulansın bombalandığını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
Şanlıurfa'da evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti
16:18
Ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
16:14
Bakan Işıkhan: Her zaman milletimizin yanında olduk
15:58
İsrail'in 127 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de can kaybı 28 bin 64'e yükseldi
16:11
İsrail, Lübnan’ın iç kesimlerine yönelik saldırı düzenledi: 4 ölü
15:37
NATO'dan Avrupa ülkelerine 'silah üretimini artırın' çağrısı
Osmanlı payitahtı Bursa inanç ve kültür turizminde 2,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Osmanlı payitahtı Bursa inanç ve kültür turizminde 2,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı
FOTO FOKUS
Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı feci kaza kamerada
Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı feci kaza kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ