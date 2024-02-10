Çok Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.02.2024 12:31

BM, Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarını fonladığı siber saldırıları soruşturuyor

Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları üretimini fonlamak için 2017 ve 2023 yıllarında düzenlediği siber saldırıların soruşturulduğunu açıkladı.

BM, Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarını fonladığı siber saldırıları soruşturuyor
[Fotograf: AA]

Associated Press'in ulaştığı BM Güvenlik Konseyinin soruşturma raporunda, Kuzey Kore'nin, Temmuz 2017 ila Ocak 2023 arasında düzenlenen 58 siber saldırıdan 3 milyar dolar elde ettiği öne sürüldü.

Raporda, Kuzey Kore Dış İstihbarat Servisi Genel Keşif Bürosu ilişkili olduğu düşünülen Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının geniş hacimli siber saldırılarının sürdüğü belirtildi.

Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarına uymadığı, nükleer envanter ve silahlar üretmeye devam ettiği vurgulanan rapor, Konseye sunuldu.

Raporda, füze yakıtı ve plütonyum üretimine ek olarak uranyum zenginleştirmesi yapılan Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezi ve yeraltı nükleer deneme tesisi Punggye-ri'deki hareketliliğin sürdüğü kaydedildi.

ABD ve Güney Kore yetkililerinin açıklamalarına göre, Kuzey Kore, Punggye-ri'de tarihinin 7'nci, 2017'den beri ise ilk kez nükleer denemesini yapmaya hazırlanıyor.

ETİKETLER
Kuzey Kore
Sıradaki Haber
Yunan gazetesi: Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Dünya’ya döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:17
Bursa'ya inanç ve kültür turizminde yoğun ilgi
13:15
Dolandırılan çiftçinin 340 bin lirasını polis kurtardı
13:13
Sıcak hava çığ olaylarının erken yaşanmasına neden oldu
13:10
Tematik peynir müzesi 125 bin ziyaretçi ağırladı
13:07
Sanayi üretim endeksi 2023'ü rekorla kapattı
13:04
İstanbul kimya ihracatında lider
Iğdır'daki donan Üçkaya Gölü havadan görüntülendi
Iğdır'daki donan Üçkaya Gölü havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ailesiyle buluştu
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, ailesiyle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ