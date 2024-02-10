Yunan gazetesi: Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Dünya’ya döndü

19 Ocak’ta başlayan uzay görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Yunan gazetelerinde de haber oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) geçirdiği sürede 13 bilimsel deneye imza atan Gezeravcı ve diğer astronotları taşıyan Dragon kapsülü dün Florida’da Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yaptı.

Dünya medyasının yakından izlediği uzay yolculuğu Yunan basınında da yankı buldu.

Türkiye'nin ve Gezeravcı'nın başarısını sayfalarına taşıyan Yunan gazetesi Pentapostagma, haberin başlığını "Yunanistan yıldızları izlerken ilk Türk astronot Dünya’ya döndü” şeklinde verdi.