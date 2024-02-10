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Dünya
AA 10.02.2024 13:30

Filistin Kızılayı, Gazzeli kız çocuğu Hind'i kurtarmaya giden ambulansın bombalandığını açıkladı

Filistin Kızılayı, 6 yaşındaki Hind Receb'i kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibine ait ambulansın İsrail tarafından bombalanmış halde bulunduğu ve ekiplerinin de öldürüldüğünü duyurdu.

Filistin Kızılayı, Gazzeli kız çocuğu Hind'i kurtarmaya giden ambulansın bombalandığını açıkladı
[Fotograf: DHA]

Filistin Kızılayı tarafından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaşılmasının ardından onları kurtarmaya giden ambulansın da bombalanmış halde bulunduğu belirtildi.

Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde direkt hedef alınan ambulansın içindeki Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'un da cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalciler, ambulansı, olay yerine gitmesine izin verilmesi için önceden koordinasyon sağlanmasına rağmen varır varmaz kasıtlı olarak hedef aldı. Ambulans, vurulan aracın olduğu yerin birkaç metre ötesinde bombalanmış halde bulundu."

Filistin Kızılayı 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını bildirmişti.

İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere bu sabah ulaşılmıştı.

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