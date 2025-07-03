Gazze'deki hükümet: İsrail son 48 saatte 26 'kanlı katliam' işledi

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte Filistinlilere yönelik 26 "kanlı katliam" işlendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, kasten öldürme ve soykırım politikasına tam gaz devam ettiğini gösteren bu son saldırılarda 300'ü aşkın kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların çoğunlukla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı barınaklar, çadırlar, evler, parklar, pazarlar ve insani yardım dağıtım noktalarına düzenlendiği vurgulanan açıklamada, ölenlerin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail'in, bu saldırılarla "toplumun en savunmasız kesimini kasıtlı olarak hedef aldığını" göstermiş olduğu belirtildi.

191 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı...

Hükümetin açıklamasında İsrail'in, hastaneleri bombalayarak, sağlık personelini hedef alarak ve hayati önem taşıyan malzemelerin girişini engelleyerek sağlık sisteminin geri kalanını da çökertmeye çalıştığı vurgulandı.

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de öldürme, aç bırakma, zorla yerinden etme ve kent altyapısını hedef alan savaş sürdürüyor. Uluslararası Adalet Divanının saldırıların durdurulması yönündeki kararlarına rağmen Tel Aviv yönetimi bu çağrıları görmezden geliyor.

ABD desteğiyle sürdürülen bu süreçte, çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 191 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, yaşanan kıtlık nedeniyle çok sayıda kişi, özellikle çocuklar hayatını kaybetti.