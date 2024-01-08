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Dünya
AA 08.01.2024 00:59

Gazze'deki hükümet: 6 bin yaralının acilen tedavi edilmesi gerekiyor

Gazze'deki hükümet, İsrail ablukası ve saldırıları nedeniyle yaşanan insani felaketin gölgesinde 6 bin yaralının tedavi için acilen Gazze dışına çıkarılması gerektiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümet: 6 bin yaralının acilen tedavi edilmesi gerekiyor
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün içinde bulunduğu "felaket duruma" ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nde 30 hastanenin hizmet dışı kaldığı ifade edilen açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana 58 binden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan 6 bininin durumunun kritik olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Mısır'daki kardeşlerimize Refah Sınır Kapısı'nı acilen açmaları, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin bu kadar hastaya müdahalede yetersiz olması nedeniyle kritik durumdaki 6 bin yaralının tedavi için ivedilikle Gazze dışına nakledilmesini onaylamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Günde sadece 10 ila 20 yaralının nakledilmesine izin verildiği, bunun da sayıları her geçen gün yüzer yüzer artan yaralı Filistinlinin maruz kaldığı sıkıntıları katladığı aktarıldı.

Uluslararası topluma ve ABD'ye, İsrail güçlerinin savunmasız Filistin halkı aleyhinde yürüttüğü "soykırım savaşını" durdurması için bu ülkeye baskı uygulaması çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesini insansız hava araçlarıyla hedef alarak hizmet dışı bırakmaya çalıştığı belirtilmişti.

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