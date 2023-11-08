Açık 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 08.11.2023 06:22

Gazze'deki hastanelerin çevresine saldırılar sürerken ölü sayısı artıyor

Gazze'nin El Şucayye semtindeki İsrail bombardımanında ölen en az 15 kişi, tıbbi tesisin çevresi yoğun bombardımana maruz kalmasına rağmen El Şifa Hastanesi'ne götürüldü.

Gazze'deki hastanelerin çevresine saldırılar sürerken ölü sayısı artıyor

Filistin Haber Ajansı Wafa, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a yönelik baskınlarının ardından 13 cesedin Nasır ve Avrupa Hastanelerine götürüldüğünü bildirdi.

Endonezya Hastanesi de Çarşamba günü civardaki ağır hava saldırıları nedeniyle hasta kabul etmeye devam etti.

Salı gecesi Cebaliye mülteci kampında İsrail'in bombalaması sonucu ölen iki kişi Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne götürüldü.

Wafa'ya göre İsrail'in yoğun bombardımanı Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampındaki bir evi de vurdu ve çok sayıda ölüm ve yaralanmayla sonuçlandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Gazze
Sıradaki Haber
BM: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:21
G7, Ukrayna'ya desteği ve Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları sürdürecek
07:14
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
07:09
Copernicus İklim Değişikliği Servisi: 2023 kaydedilen en sıcak yıl olabilir
07:05
Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla TBMM'deki sandalye dağılımı değişti
07:00
Gazze'deki Nuseyrat mülteci kampına yeniden bombardıman yapıldı
06:55
Almanya, antisemitizim lekesini Müslümanlara ihale etmek istiyor
New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
New York'ta Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ