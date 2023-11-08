Belçika'da parlamentoya Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara boykot çağrısı

Parlamentoda, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen malların boykot edilmesi yönünde sesler yükseliyor.

Bugünkü oturumda Flaman Hıristiyan Demokratlar Partisi Milletvekili Els van Hoof, parlamentoya bu yönde bir yasa teklifi sundu.

Flaman Sosyalist Vooruit Partisinden Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez de tasarıya destek verdiğini katıldığı radyo programında duyurdu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Flaman Yeşiller Partisi (Green), Fransızca konuşan topluluğun Yeşiller Partisi (Ecolo) ile sosyalist partisi PS de tasarıyı destekliyor.

Ecolo, yerleşimcilere ve savaş suçlularına yönelik varlık dondurma ve vize yasağı gibi yaptırımları da desteklerken, Green, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'e ateşkes sağlanmadığı takdirde Belçika'nın İsrail'deki büyükelçisini geri çağırmayı teklif etmeyi planlıyor.

Avrupa Birliği (AB), 2015 yılında işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde üretilen mallar ile İsrail'de üretilen malları birbirinden ayırma uygulaması başlatmıştı. Uygulama, AB'ye üye 27 ülkede etiketleri üzerinden ürünlerin menşeini anlayabilen tüketiciye yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünleri boykot etme olanağı sağlıyor.