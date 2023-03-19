Gazze'de türünün ilk örneği olan takımın oyuncuları, kapalı spor salonunda yüksek bir konsantrasyon ve coşkulu bir atmosferle uluslararası maçlara hazırlanıyor.

Takımın çekirdek kadrosu, kısa süre önce Filistin Ampute Futbol Federasyonunun desteğiyle kuruldu. Takım, aynı zamanda 2021'de Lübnan'da kurulan ve Filistin Ulusal Futbol Federasyonu tarafından tanınan Filistin Cüceler Milli Futbol Takımı'nın da bir parçasını oluşturuyor.

Oyuncuların, mayıs ayında Fas ile yapılacak karşılaşmada Filistin Cüceler Milli Takımı kadrosunda ilk maçlarına çıkması planlanıyor.

Gazze halkının desteğiyle çalışmalarına devam eden oyuncular, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, "takımın toplumun cücelere bakışını değiştireceğini ve Filistin bayrağını yücelteceğini" umduklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Hem umutlu hem de hırslılar

Boyu 1,18 metre olan 40 yaşındaki oyuncu Ala Mikdad, Gazze'deki ilk cüceler futbol takımında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Mikdad, "Yıllardır hobi olarak mahalleden arkadaşlarla çeşitli vesilelerle toplanarak futbol oynuyorduk ancak ilk kez bizi tek bir ekipte bir araya getiren ve değerli toplumumuzun katkılarıyla bize umut veren bir durum söz konusu." dedi.

"Alluş amca" lakaplı Mikdad, Gazze Şeridi'nde cücelerin, özel gereksinimli bireyler olarak sınıflandırıldığına ancak herhangi bir özel ayrıcalıkları bulunmadığına işaret ederek, takımın Gazze'de cüceler için sosyal alanda bir farkındalık yarattığına dikkati çekti.

Mikdad ayrıca takımının uluslararası organizasyonlarda Filistin bayrağını dalgalandırarak yücelteceğine inandığını vurguladı.

Toplumun cücelere karşı bakışı

Gazze'de cücelerin yaşadığı toplumsal sıkıntılara da değinen Mikdad, yıllar önce kendisinin de çeşitli zorbalıklara maruz kaldığını ancak günümüzde farkındalığın artmasıyla toplumun cücelere bakışının değiştiğini ifade etti.

Mikdad, cücelerin bugün toplumun önemli bir parçası haline geldiğini söyledi.

Aynı zamanda Gazze'de bir sivil toplum kuruluşunda çalışan 1,14 metre boyundaki Heysem es-Saka ise Mikdad ile aynı görüşte değil.

Toplumun cücelere karşı bakışının değişmediğini düşünen Saka, "Gazze Şeridi'nde cücelerin yaşadığı güçlüklerin nedeni, bize hala engelli muamelesi yapan ve bizi kabul etmeyen toplumsal bakış." dedi.

Cücelerin toplumun normal bir üyesi gibi kabul edilmemesinin kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Saka, "Toplumun cücelere karşı olumsuz bakış açısı, cücelerin topluma katılımını, sağlık, eğitim ve istihdam gibi hizmetlere erişimlerini etkiliyor. Toplumsal faaliyetlere katılarak bu bakışı kırıyoruz." diye konuştu.

Okulda öğrenciyken başladığı futbola zamanla kendini geliştirerek profesyonel bir oyuncu olarak devam ettiğini dile getiren Saka, şimdi bir futbol takımı ile Filistin'i yurt dışında temsil edecek olmalarını Gazze'deki cüceler için "büyük bir dönüşüm" şeklinde nitelendirdi.

Fas ile oynanacak maçta Filistin Cüceler Milli Takımı kadrosunda yer alacaklar

Filistin Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Fuad Ebu Galyun, "Federasyon, ister ampute ister cüce kategorisi olsun futbolla ilgileniyor. Bugün bu antrenmanda yer alan 5 oyuncu, Gazze'deki cüceler futbol takımının çekirdeğini oluşturuyor." dedi.

Ebu Galyun, söz konusu 5 oyuncunun mayıs ayında Fas ile yapılacak karşılaşmada Filistin Cüceler Milli Takımı kadrosunda yer alacağını aktardı.

Cüceler futbol takımının sponsor arayışında geçirilen 3 yılın ardından kurulduğunu kaydeden Ebu Galyun, takım kurulurken maddi ve teknik sorunlar yaşandığını anlattı.