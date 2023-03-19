Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin helikopterle Mariupol'a geldi. Şehrin çeşitli semtlerini gezdi, sahil şeridindeki yat kulübü, tiyatro binası, tarihi yerleri inceledi. Putin, Nevsky bölgesinde yerel sakinlerle konuştu. Ailelerden birinin daveti üzerine evlerine gitti.” denildi.

Putin'in Kırım ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’a gitti. Putin burada çocuklar için olan bir sanat okulunun açılışına katıldı.