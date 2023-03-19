Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 12:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA, AA
Putin'den Mariupol'e sürpriz ziyaret
[Fotograf: AP]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Rus ordusunun kontrolünde bulunan Mariupol kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin helikopterle Mariupol'a geldi. Şehrin çeşitli semtlerini gezdi, sahil şeridindeki yat kulübü, tiyatro binası, tarihi yerleri inceledi. Putin, Nevsky bölgesinde yerel sakinlerle konuştu. Ailelerden birinin daveti üzerine evlerine gitti.” denildi.
Putin'in Kırım ziyareti
Rusya Devlet Başkanı Putin, dün 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’a gitti. Putin burada çocuklar için olan bir sanat okulunun açılışına katıldı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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