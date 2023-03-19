Dawn gazetesindeki habere göre, Huzdar, Zob ve Avaran bölgelerinde dün gece başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu.

Kalat bölgesinden Avaran’a gitmek isteyen, içerisinde aynı aileden 8 kişinin bulunduğu bir araç sele kapıldı, olayda 2’si çocuk, 3’ü kadın 8 kişi hayatını kaybetti.

Zob bölgesinde ise 2 kişi selde yaşamını yitirdi.

Sele kapılan 10 küçükbaş da telef oldu. Bölgede bazı kerpiç evlerde de hasar oluştu.