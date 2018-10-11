Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin bilançosu: 198 şehit

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, sınır bölgelerinde süren gösterilerde İsrail askerleri 30 Mart'tan bu yana 37'si çocuk 198 Filistinliyi şehit etti. Aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 22 bin 267 Filistinli yaralandı.

Yaralıların yaklaşık yarısının gerçek mermiyle yaralandığına işaret edilen açıklamada, 61 Filistinlinin bacağını, 2’sinin kolunu, 6'sının ise el parmaklarını kaybettiği ifade edildi.

Sınırda görev yapan sağlık çalışanlarından 3 kişinin şehit olduğu, aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 409'unun yaralandığı kaydedildi. Ayrıca gösteri alanlarında hizmet veren 84 ambulansın kısmen hasar gördüğü belirtildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Kaynak: AA