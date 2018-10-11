Birleşik Arap Emirlikleri Somali'ye silah ambargosunu deliyor

Eritre ve Somali’ye uygulanan ambargo konusunda uzman uluslararası bir ekibin hazırladığı rapora göre, BAE, uluslararası kararlar olmasına rağmen Somali'ye askeri teçhizat taşımaya devam ediyor.

Gemide silah ele geçirildi

Eylül 2017’de Somali’nin Puntland ilinde deniz polisinin kontrollerinde Yemen’den Somali’ye silah taşıyan bir gemi ele geçirilmişti.

Uzmanlar, gemide ele geçirilen silahların Çin menşeli olduğunu açıklamış, daha sonra Çin, şirketlerinin ambargoyu delmediğini açıklamakla yetinmişti.

Gemide yakalanan mermilerin adedinin açıklanmasının ardından Sırbistan'dan konuyla ilgili açıklama gelmişti. Sırbistan yaptığı açıklamada, 2016 yılında BAE'ne bin adet mermi sattığını açıklamıştı.

BAE’nin BM Daimi Temsilcisi Lana Nusseibeh bu konuda sorulan sorulara, “BAE BM Güvenlik Konseyini aldığı karaları biliyor ve uygulanan yaptırımlara tam olarak uyuyor” cevabını verdi.

Nusseibeh ayrıca, yaptırımları takip eden uzman ekiple ortak çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Uzmanların hazırladığı raporda ayrıca, BM yetkililerinin Somaliland’dan ambargonun uygulanmasını istediği ancak bu konuda herhangi bir cevap alamadığı da belirtiliyor.

Somali’den BAE’ye askeri üs tepkisi

Somali'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Abukar Osman, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) özerk Somaliland bölgesindeki eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyleyerek, BM'yi harekete geçmeye çağırmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, 1991 yılında, iç savaş sonrası Somali’den ayrılan Somaliland’da üs anlaşma yapmış, geçtiğimiz yılda askeri üs çalışmalarına başlamıştı.

BAE ile yapılan proje iptal edilmişti

Somali Federal Parlamentosunda, özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera Limanı'nın işletilmesine ilişkin anlaşma yapan Dubai merkezli DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi için karar alınmıştı.

Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, bu yüzden geçersiz sayıldığı duyurulmuştu.

Ancak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen’e yakın ve stratejik bir konumda yer alan bir limanı geliştirme çalışmaları buna rağmendevam ediyor. Bilindiği üzere BAE Yemen’de Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki koalisyonda Husilere karşı 2015 yılından beri yürütülen operasyonlara katılıyor..

BM Güvenlik Konseyi, ülkedeki iç savaşın taraflarına silah akışının zayıflaması için 1992 yılında Somali’ye silah ambargosu uygulama başlamıştı.

Kaynak: AA, Al Jazeera