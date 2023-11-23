Parçalı Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.11.2023 19:35

Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle sokaklarda akan kanalizasyon suyu Filistinliler için "saatli bomba"

Abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin sokaklarında akan kanalizasyon suları, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler için büyük tehlike oluşturuyor.

Gazze'de yakıt sıkıntısı nedeniyle sokaklarda akan kanalizasyon suyu Filistinliler için "saatli bomba"
[Fotograf: AA]

Kanalizasyon suyu sorunu, Gazze Şeridi'ndeki birçok kenti etkiliyor. Bu sorunu yaşayan kentlerden biri olan Refah'taki yetkililer, sokaklarda kanalizasyon suyunun akmasını kanalizasyon pompalarını çalıştıracak yakıtın bulunamamasına bağlıyor.

Bu suların sokaklarda akmaya devam etmesi, bölgede temiz içme suyuna ulaşmada sıkıntı yaşayan halk için ciddi hastalık ve sağlık sorunlarının habercisi anlamına geliyor.

Ayrıca bu sular etrafa oldukça kötü bir koku yayıyor. Bu da çevreye atılan İsrail bombaları nedeniyle camlarının kırılarak yaralanmalara neden olmasından korkan ve pencerelerini kapatamayan Gazzelilerin günlük hayatını olumsuz etkiliyor.

Altyapının büyük hasar görmesi sorunu büyütüyor

İsrail'in 7 Ekim'deki saldırılarından önce de Gazze Şeridi'nde altyapının zayıf olması nedeniyle kış aylarında yağan yağmurla sokakları ve evleri sık sık su basıyordu.

Son saldırılarda altyapının büyük hasar almasıyla bu sorun daha da büyüdü. Ayrıca kanalizasyon pompalarını çalıştırmak için gerekli yakıtın bulunamaması da bölgedeki sağlık problemlerini artırdı.

Sokakta oynayan çocuklar hastalanıyor

Sokaklarda ve evlerin arasında akan kanalizasyon suları, halkın sağlığını tehdit ediyor.

Bölge haklı, bir süre sokakta vakit geçiren çocukların, ciddi bağırsak enfeksiyonlarına yakalandığını ve götürebilecekleri bir hastanenin de olmaması nedeniyle onları evlerde iyileştirmeye çalıştıklarını anlatıyor.

Kişisel temizlik için su bulunamamasının da söz konusu hastalıkların çocuklar arasında hızla yayılmasına neden olduğu belirtiliyor.

Bölgedeki yakıt sorunu

İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı ve yoğun bombardıman altında tuttuğu 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde BM'nin açıkladığı rakamlara göre yaklaşık 1,7 milyon kişi göçe zorlandı.

Yerlerinden edilmiş insanların temiz suya erişimi, sağlık hizmeti, hastalıklara yol açacak çöplerin toplanabilmesi ve atık suların giderilmesi için yakıtın hayati önemde olduğu uluslararası insani yardım kuruluşları tarafından da sıkça dillendiriliyor.

Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon insanın yüzde 70'inin temiz suya ulaşımının risk altında olduğu ve su arıtma, atık su tesisleri ve hastanelerin yakıt sıkıntısı nedeniyle faaliyetlerini durdurduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
Gazze Filistin Devleti İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Fransa muhalefeti, Macron'un Afrika'ya karşı "çifte standardını" eleştiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:58
İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı
21:32
İsrail yerinden edilenlerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenledi: 27 kişi öldürdü
21:22
Siper 2024'te envantere girecek
21:06
Batan gemiden son yardım çağrısı: Benim işim bitti
21:47
Gazze'de ölü sayısı 14 bin 854'e yükseldi
20:53
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçlarını UCM'ye taşıdı
Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
FOTO FOKUS
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ