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Dünya
AA 18.01.2025 13:59

Gazze'de serbest bırakılacak isimler takas gününden bir gün önce açıklanacak

İsrail ile Hamas'ın üzerinde anlaştığı ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakılacak esirlerin isim listesinin her esir takası gününden bir gün önce yayınlanacağı bildirildi.

Gazze'de serbest bırakılacak isimler takas gününden bir gün önce açıklanacak
[Fotograf: AA]

Gazze Şeridi'ndeki Esirler Enformasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Siyonist işgalin, ateşkes kapsamında esir değişimi anlaşmasının ilk aşaması için mutabakata varılan esirlerin listesini yayınlaması, İsrail işgalinin kendini ilgilendiren bir tedbirdir." ifadelerine yer verildi.

Esirlerin serbest bırakılması mekanizmasının işleyişinin serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısına ve bunların hangi kategoriye dahil olduğuna bağlı olduğunu işaret edilen açıklamada, anlaşmanın ilk aşamasının 42 güne uzayacağı ifade edildi.

Esirler Enformasyon Ofisi'nden "İsrail'le yapılan anlaşmaya göre serbest bırakılacak esirlerin listeleri, ateşkes şartlarında mutabakata varılan bir mekanizma çerçevesinde her değişim gününden önce yayınlanacak." ifadelerine yer verildi.

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