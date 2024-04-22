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Dünya
AA 22.04.2024 15:49

Gazze'de ölen annesinin karnından kurtarılan bebeğin tedavisi sürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir evi hedef alan bombalı saldırısında hamile bir Filistinli kadın ölürken, karnındaki bebeği doktorlar tarafından kurtarıldı. Bebeğin tedavisi devam ediyor.

Gazze'de ölen annesinin karnından kurtarılan bebeğin tedavisi sürüyor

Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi’nde doktorlar, İsrail ordusunun bombardımanında hayatını kaybeden Filistinli bir hamile kadına yaptıkları müdahaleyle bebeğini kurtardı.

Sezaryen ameliyatla kurtarılan bebeğin tedavisine Kuveyt Hastanesi'nde devam ediliyor.

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