Az Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.04.2024 15:50

İtalya'da çocuk mahkumlara işkence ve kötü muamelede bulunan 13 gardiyan gözaltına alındı

İtalya'nın Milano kentindeki ceza infaz kurumunda çocuk mahkumlara kötü muamele ve işkence yaptıkları gerekçesiyle 13 gardiyanın gözaltına alındığı bildirildi.

İtalya'da çocuk mahkumlara işkence ve kötü muamelede bulunan 13 gardiyan gözaltına alındı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 12'si Milano'daki Cesare Beccaria Çocuk Ceza İnfaz Kurumunda çalışan, biri daha önce burada görev yapmış 13 gardiyan, farklı suçlardan hükümlü çocuklara kötü muamelede bulundukları ve işkence yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde ayrıca 8 kişi de kamu görevinden ihtiyaten uzaklaştırıldı.

Ayrıca bir çocuk mahkuma cinsel istismara varan şiddet uygulandığı iddiasının da araştırıldığı kaydedildi.

Kötü muamelenin 2022’den bu yana sürdüğü ve bunun işkence mağduru çocuk mahkumların ihbarları üzerine teknik takiple tespit edildiği belirtildi.

İtalya'da önceki aylarda da Foggia ve Reggio Emilia kentlerindeki cezaevlerinde kötü muamele ve işkence gerekçesiyle bazı cezaevi polisleri hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştı.

ETİKETLER
İtalya
Sıradaki Haber
İngiltere Başbakanı Sunak, düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya 10-12 hafta içinde gönderileceğini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:53
Gazze'de ölen annesinin karnından kurtarılan bebeğin tedavisi sürüyor
16:04
Çocuklar Akkuyu NGS'yi ziyaret etti
15:21
İngiltere Başbakanı Sunak, düzensiz göçmenlerin Ruanda'ya 10-12 hafta içinde gönderileceğini açıkladı
15:10
Ermenistan, Uluslararası Adalet Divanında Azerbaycanlılara "ırk ayrımcılığı" suçlamasını reddetti
15:09
23 Nisan'da 23 gemi ile 23 liman ziyareti
14:51
Kastamonu'da aranan 52 kişi yakalandı
Erzurum'da zifte bulanan 10 köpek yavrusu Kars'taki merkezde temizlendi
Erzurum'da zifte bulanan 10 köpek yavrusu Kars'taki merkezde temizlendi
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’deki tüp bebek merkezini vurdu: 5 bin embriyo yok oldu
İsrail Gazze’deki tüp bebek merkezini vurdu: 5 bin embriyo yok oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ