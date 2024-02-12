Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.02.2024 12:43

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 28 bin 340'a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1102 artarak 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 28 bin 340'a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 129 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 164 Filistinliyi daha öldürdüğü, 200 kişiyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 28 bin 340'a, yaralı sayısının da 67 bin 984'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 10 günde Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda 1102 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail'in Refah kentine yönelik kara saldırısı felaket olur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:10
Azerbaycan, AB'nin Ermenistan Misyonunun faaliyetlerini eleştirdi
14:06
Uzaydaki "Extremophyte" deneyinin sonuçları belli oldu
14:04
Rize-Artvin Havalimanı'nı ocak ayında 85 bini aşkın yolcu kullandı
13:47
Refah’a sığınan Filistinliler Gazze’den ayrılmaktansa ölmeyi tercih ettiklerini söyledi
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'yı kabul etti
13:45
Kuzey Kore, çoklu roketatar için "kontrol edilebilir mermiler" geliştirdiğini açıkladı
Kızıldeniz'de mercanları görüntülendi
Kızıldeniz'de mercanları görüntülendi
FOTO FOKUS
"İsrail'in zulmü karşısında sessiz kalamazdım"
"İsrail'in zulmü karşısında sessiz kalamazdım"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ