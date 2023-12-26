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KAYNAK
Reuters
HABER GİRİŞ
26.12.2023 15:19
, 26.12.2023 15:23
SON GÜNCELLEME
26.12.2023 15:23
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 21 bine yaklaştı
İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 bin 915 kişi öldü, 54 bin 918 kişi yaralandı. Son 24 saatte 241 kişi hayatını kaybetti. 382 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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