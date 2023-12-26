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Dünya
Reuters 26.12.2023 15:19

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 21 bine yaklaştı

İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 bin 915 kişi öldü, 54 bin 918 kişi yaralandı. Son 24 saatte 241 kişi hayatını kaybetti. 382 kişi yaralandı.

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 21 bine yaklaştı

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