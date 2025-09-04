Gazze'de okullar üçüncü yılında da açılmadı: 785 bin öğrenci eğitimden mahrum

Gazze'de okullar ve dersliklerin bazıları İsrail'in iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü ağır saldırılar nedeniyle defalarca yerinden edilen Filistinliler için sığınma merkezi olarak kullanılırken bir kısmı da moloz yığınlarına dönüştü.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, yaptığı açıklamada bölgedeki eğitim-öğretim durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sevabite, "İsrail işgali, üst üste üçüncü yıldır yaklaşık 785 bin öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı." dedi.

"İsrail'in sistematik olarak kültür ve eğitim soykırımına maruz kalan 25 bin öğretmen mesleklerini yapamıyor." diyen Sevabite, gelinen bu durumun İsrail saldırılarının eğitimde oluşturduğu kapsamlı tahribat sonucu olduğunu belirtti.

Sevabite, "Gazze Şeridi'ndeki okulların yüzde 95'inden fazlası hasar görmüş durumda, okulların yüzde 90'ından fazlası ise tamamen yıkıldı, yeniden inşa edilmesi veya onarılması gerekiyor." bilgisini paylaştı.

"İsrail Gazze'de 622 okul binasını doğrudan hedef aldı." diyen Sevabite, bunun bölgedeki okulların yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ettiğini söyledi.

Sevabite, "İsrail saldırılarında okul, üniversite ve eğitim kurumlarından 163'ü tamamen, 388'i kısmen yıkıldı." dedi.

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin kalması için kullanılan okulların yüzde 70'inin de saldırılarda hasar aldığını aktaran Sevabite, en çok zarar gören okulların ise Gazze'nin kuzeyi ile Refah'ta olduğu; yapıların tamamının hasarlı olduğunu belirtti.

Sevabite, saldırıların sadece yapıları hedef almadığına işaret ederek, "İsrail saldırılarında 13 bin 500 öğrenci, 830 öğretmen ve eğitim personeli ile 193 alim, akademisyen ve araştırmacı hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Bu durumu "eğitim hakkının sistematik olarak hedef alınması ve nesillerin geleceklerinden mahrum bırakılması" şeklinde değerlendiren Sevabite, ayrıca çatışma zamanlarında eğitim ve korunma hakkını garanti altına alan uluslararası insancıl hukukun, Cenevre Sözleşmeleri'nin ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin açık bir ihlali" anlamına geldiğini vurguladı.

Sevabite, Gazze'de yaşananların saldırıların "yan etkisi" değil bizahiti "sivil hayatın temel unsurlarının kasıtlı olarak yok edilmesi" olduğunu vurguladı.

Filistinli yetkili, uluslararası topluma, "bu suçların acilen durdurulması, işgal güçlerinin öğrenciler, öğretmenler ve eğitimin alt yapısı aleyhinde işlediği bu suçlardan dolayı hesap vermesi için harekete geçme" çağrısında bulundu.

"Okulumu ve arkadaşlarımı özlüyorum"

Gazze kentindeki 9 yaşındaki Cevri Muhenna, okul çantasında iki yıldır bir kutu renkli kalem sakladığını söyledi.

Eski okul defterine okula döndüğü güne dair hayallerini resmeden Muhenna, "Okulumu ve arkadaşlarımı özlüyorum. Sınıftaki tahtaya yeniden yazılar yazabilmek istiyorum." dedi.

Muhenna'nın annesi iki yıldır eğitim göremeyen kızını Gazze Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı e-öğrenme sistemine kaydettirdiğini ancak, İsrail soykırımı kapsamında devam eden ağır saldırılar, tekrarlanan zorunlu göçler, elektrik kesintileri ve zayıf internet erişimi nedeniyle bu programı takipte zorlandıklarını dile getirdi.

Filistinli anne, "Gazze'de eğitim ulaşılması zor bir hayal oldu. Ailelerin hepsi, çocuklarının geleceğinin zayi olmaması için bir çözüm arıyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 13 Ağustos'taki açıklamasında, Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuğun derin psikolojik travma yaşadığını ve eğitimden yoksun kaldığını belirtmişti.

Sonu belirsiz bir yol

Gazze Şeridi'nde yaşanan eğitim mahrumiyeti sadece ilkokul öğrencilerini değil aynı zamanda lise ve üniversite öğrencilerini de kapsıyor.

Muhammed Ebu Def, "Lise eğitimimi tamamlayıp üniversiteye geçmek üzereydim. Ancak İsrail saldırıları, eğitim hayatımın tamamını yerle yeksan etti." dedi.

İki yıldır lise bitirme sınavlarına giremediklerini kaydeden Ebu Def, bulunduğu durumu, "Sonumuz hala meçhul" sözleriyle aktardı.

Ebu Def, Gazze'de yüz binlerce öğrencinin kendilerini sıralarından, dersliklerinden uzakta bulduğunu dile getirdi.

Filistinli genç, "Eğitim kurumları, İsrail bombardımanının cehenneminden kaçan zorla yerinden edilmiş insanlar için barınaklara sığınma alanlarına dönüştürüldü." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), ağustosta yaptığı açıklamada, İsrail'in okullara saldırılarının, eğitimi uzun yıllar kesintiye uğramasına yol açacağını aktarmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 746 Filistinli hayatını kaybetti, 161 bin 245 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 615 kişi yaşamını yitirdi, 49 bin 204 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 339'a çıktı, yaralıların sayısı da 17 bin 70 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.