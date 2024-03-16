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Dünya
AA 16.03.2024 23:30

Gazze'de insani yardım almaya gidenler arasında izdiham: 1 kişi öldü

Gazze'nin kuzeyinde havadan indirilen insani yardımlara ulaşmak isteyen Filistinliler arasında yaşanan izdihamda bir kişinin öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirtildi.

Gazze'de insani yardım almaya gidenler arasında izdiham: 1 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Çok sayıda Filistinli, kuzeydeki Beyt Lahiya'ya uçaklardan paraşütlerle indirilen yardımları almak için bölgeye akın etti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaşanan izdihamda 1 Filistinli öldü, bazıları ise yaralandı. Yaralıların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in, yardımları engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.

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